Fleuve de la falémé: le PM souligne l’importance de la sécurisation face aux facteurs polluants

Partageant le fleuve avec le Mali, le Sénégal entend suivre la sécurisation de cette ressource qui, pour rappel est profitable à toutes les populations. Lors du conseil interministériel sur l’approvisionnement en eau potable le premier ministre Ousmane Sonko a estimé que « cette question relative à la préservation du fleuve de la falémé est une question de sécurité nationale. « Nous partageons ce fleuve avec notre voisin le Mali. Et c’est d’ailleurs pour cette raison lors de notre récent déplacement, nous avons soulevé ce sujet devant les autorités maliennes. Il faut se rappeler qu’il y’a d’un autre côté, les activités d’orpaillage avec notamment des produits comme le mercure. Nous savons que la falémé alimente le lac de Guiers qui approvisionne Dakar. Si elle est polluée, les conséquences seront regrettables » a soutenu le premier ministre Ousmane Sonko qui ajoute que l’impact dans ce cas, serait plus dommageable pour les populations de Dakar que celles qui sont aux environs du fleuve.







Le chef du gouvernement rappel que le ministre des forces armées travaille sur la question née la gestion et la sécurisation de la falémé et va trouver les solutions idoines avec les autorités maliennes.

