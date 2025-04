Fonds COVID-19 : L’Assemblée nationale enclenche une procédure contre deux anciens ministres Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|

L’Assemblée nationale s’apprête à franchir une étape majeure, dans le dossier sensible de la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Deux anciens ministres, Mansour Faye et Moustapha Diop, pourraient faire l’objet d’une procédure de mise en accusation, en raison de leur […] Sénégal Atlanticactu/ Assemblée nationale/ Fonds Covid-19/ Serigne Ndong L’Assemblée nationale s’apprête à franchir une étape majeure dans le dossier sensible de la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Deux anciens ministres, Mansour Faye et Moustapha Diop, pourraient faire l’objet d’une procédure de mise en accusation en raison de leur implication présumée dans des irrégularités financières. D’après le quotidien L’Observateur, cette démarche s’inscrit dans la continuité des enquêtes concernant les 740 milliards de FCFA mobilisés durant la crise sanitaire. Les rapports de la Cour des comptes pointent directement les deux anciens ministres pour des pratiques douteuses telles que des décaissements non justifiés, des marchés fictifs, et des paiements sans prestation réelle. Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire, et Moustapha Diop, ex-ministre du Développement industriel, devraient être entendus par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice. Toutefois, cette audition dépend d’abord de l’approbation de la procédure par le Bureau de l’Assemblée nationale, puis par la Conférence des présidents, prévue cette semaine. Par la suite, la Commission des lois organisera les sessions plénières dès le début de la semaine prochaine. Cette initiative judiciaire pourrait n’être que le début d’un processus plus large. En effet, le Procureur général Mbacké Fall a indiqué que cinq dossiers impliquant d’anciens ministres, ont déjà été transmis à l’Assemblée nationale. Une mise en accusation officielle ne pourra avoir lieu qu’après l’adoption d’une résolution parlementaire. D’autres ministères, notamment ceux de la Santé, des Mines, de la Femme et du Développement communautaire, sont également visés dans huit rapports d’audit. L’affaire pourrait donc prendre une ampleur bien plus importante, avec d’autres responsables politiques appelés à s’expliquer devant la justice.



Source : Source : https://atlanticactu.com/fonds-covid-19-lassemblee... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

