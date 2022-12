Fonds politiques / GMS aux ministères et directions : "Arrêtez de voler l'argent pour financer..." Rédigé par leral.net le Lundi 5 Décembre 2022 à 15:20 | | 4 commentaire(s)| Guy Marius Sagna invite les ministères et les directeurs, à arrêter de voler l'argent des Sénégalais pour des fins politiques et pour gagner leurs bases. Dans son discours, il n'a pas manqué d'instruire le ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaire MTADIA), Doudou Kâ, d'arrêter d'intimider les opposants en utilisant des nervis.



Accueil Envoyer à un ami Partager