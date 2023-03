Fonds pour l’habitat social : La Sicap et SN/ HLM bénéficient d’une convention d’un montant de 10 milliards FCfa Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2023 à 00:29 | | 0 commentaire(s)| La Sicap et SN/ HLM ont signé avec le Fonds pour l’habitat social, une convention d’un montant de 10 milliards FCfa. Ledit montant signé rentre dans le souci de répondre aux exigences et attentes des populations. Chacune des entités concernées, va recevoir un montant de 5 milliards FCfa. Ce montant recu va leur permettre de construire des habitats sociaux, afin de faciliter aux populations, l’acquisition d’un toit décent. Il s’agit d’un retour à l’ancienne méthode ayant permis autrefois, à plusieurs pères de familles de disposer d’un habitat. L’exception de cette offre en est qu’il n’ y a pas de taux d’intérêt dans le processus de remboursement.



