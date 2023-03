Foot local : La fédération sénégalaise impose la pause fraîcheur aux équipes, à cause de la canicule… Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2023 à 00:02 | | 0 commentaire(s)|

Les équipes de football devront obligatoirement observer une pause de trois minutes au cours des matches de football. Une décision prise par la fédération sénégalaise de football suite à la forte canicule notée dans le pays avec des températures qui peuvent monter jusqu’à 42⁰C. Le communiqué de la fédération de football de préciser que cette mesure concernera les rencontres durant lesquelles la température atteindra au mois 32⁰C. L’arbitre devra siffler la pause fraîcheur à deux reprises, à la 26ème minute de la première période et enfin à la 68ème de la seconde période. L’objectif étant de préserver l’intégrité physique des joueurs, informe la FSF à l’endroit des présidents de ligues et de la commission des arbitres.





www.dakaractu.com



Source : https://www.dakaractu.com/Foot-local-La-federation...

