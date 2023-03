Football : Édouard Mendy a repris l’entraînement avec Chelsea, quelques jours avant la liste d’Aliou Cissé… Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2023 à 01:08 | | 0 commentaire(s)|

Victime d’une fracture à un doigt, Édouard Mendy avait subi une opération chirurgicale le 7 janvier dernier. Une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, au moment où son rival Kepa, s’est installé comme le gardien titulaire dans la cage de Chelsea. Tout cela est désormais derrière le champion d’Afrique qui a retrouvé l’entraînement avec les Blues. Une bonne chose de faite pour Mendy qui va devoir se battre pour espérer retrouver la confiance de son entraîneur Graham Potter et donc sa place de numéro 1. Il est important de noter que ce retour intervient à quelques trois jours de la publication de la liste de joueurs d’Aliou Cissé (éliminatoires CAN 2024.) Au moment où la hiérarchie est très fragile dans le poste des gardiens de buts des Lions avec un Sény Dieng compétitif et régulier, sans oublier Pape Amadou Sy, le portier de la sélection locale, le retour d’Édouard Mendy sera scrutée…

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Football-Edouard-Mendy-a...

Accueil Envoyer à un ami Partager