Football : Le coach Cheikh Guèye dépose ses baluchons au Loto-Popo du Bénin Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2024 à 23:54 | | 0 commentaire(s)|

L’entraîneur sénégalais, Cheikh Guèye, a été récemment nommé à la tête de Loto-Popo FC, équipe évoluant dans le championnat du Bénin. Lors de sa présentation officielle ce mardi, il a partagé son enthousiasme suite à cette nomination quelques semaines après sa démission de Teungueth FC. Fort d'un bilan positif à la tête de Teungueth FC, incluant des victoires en Coupe de la Ligue 2023, au Trophée des Champions en début de saison, et en Championnat de Ligue 1 2023-2024, le technicien sénégalais a exprimé sa joie et sa détermination à mener Loto-Popo FC vers de nouveaux sommets. Ainsi, l'objectif de Cheikh Guèye qui a déjà atteint les quarts de finale de la Coupe CAF en 2021 avec le Jaraaf est clair : ramener Loto-Popo FC au sommet du football béninois et lui permettre de retrouver la prestigieuse Ligue des Champions africaine. Fort de son expérience et de son ambition, il semble prêt à relever ces défis de taille !

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Football-Le-coach-Cheikh...

Accueil Envoyer à un ami Partager