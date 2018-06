"Football for Friendship" Russie 2018: Retour au bercail des jeunes ambassadeurs du Sénégal

Mamadou Diédhiou, jeune footballeur du centre de formation saint-louisien « Ndar Academy Football », et Magané Diallo « apprentie journaliste » du Collège Bilingue à Dakar, sont rentrés de Russie. Ils avaient participé au programme international « Football for Friendship » (F4F – « Football pour l’amitié ») du 8 au 15 juin, en marge de la Coupe du monde de football à Moscou.



Le jeune footballeur Mamadou a participé au championnat de football international réunissant 32 équipes composées de jeunes de 211 pays et régions. Son équipe, composée de jeunes venus d’Argentine, des Îles vierges britanniques, de Roumanie, d’Algérie, d’Estonie et de Russie, est arrivée jusqu’en demi-finale et troisième en termes de buts marqués ! Un signe pour l’équipe des Lions ? L’équipe victorieuse de cette « Coupe du monde des jeunes » était composée de jeunes issus de Colombie, du Bénin, de RDC, du Malawi…



La jeune Magané, elle, a appris les rudiments du métier de journaliste et a écrit pour le quotidien de l’événement. Elle a suivi tout le programme.



Les jeunes ont rencontré, notamment, Alexandre Kerzhakov, le plus grand buteur de l'histoire du football russe. Ils ont assisté à un grand forum social et au match d’ouverture de la Coupe du Monde. Les jeunes footballeurs ont eu les honneurs du stade.



« Football for Friendship » est un projet social international pour les enfants mis en œuvre depuis 2013 par Gazprom, en partenariat avec la FIFA et le Comité Olympique, entre autres. C’était la première fois que le Sénégal participait à cet évènement international, ainsi que d’autres pays de la sous-région.



Ce projet vise à promouvoir le football auprès des jeunes mais aussi les inciter à avoir un mode de vie sain, tout en prônant la tolérance, l'ouverture d'esprit et l'amitié parmi les enfants du monde entier.











