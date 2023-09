Formation au journalisme financier : une initiative qui vient à point nommé, selon Ballé Preira

Formation au journalisme financier : une initiative qui vient à point nommé, selon Ballé Preira

Le programme FJT a offert aux journalistes une formation qui leur permet d’améliorer leurs compétences et leurs connaissances en matière de journalisme financier et commercial. Co-organisé par le Le Centre d’études des Sciences et Techniques de l’information (CESTI), Bloomberg Philanthropies, le CESAG et d’autres partenaires, ce programme vise à ‘’augmenter le nombre de journalistes et d’analystes financiers qualifiés qui adoptent une culture journalistique axée sur les données à travers l’Afrique’’.

Une formation qui vient à point nommé, selon Ballé Preira, Conseiller technique en charge de la Communication au Ministère des Finances et du Budget qui revient ici sur la portée de cette initiative ….