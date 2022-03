Formation de ses agents: Le Port hérite d'un projet de plus de 5 milliards FCfa de l'UE Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mars 2022 à 19:12 | | 0 commentaire(s)| 25 Agents de la Sûreté des installations Portuaires (ASIP) et 24 Agents de la Sureté Portuaire (ASP) du Port Autonome de Dakar, vont suivre une formation dans le cadre d'un projet Régional Wecaps ( Western and Central Africa Ports Security). Il s'agit d'un projet d'environ 8,5 millions d'euros ( 5 milliards 583 millions 347 525,80 F CFA), financé par l'Union européenne. La cérémonie de démarrage des sessions de formation a eu lieu ce lundi matin, au Port autonome de Dakar. Selon la secrétaire générale Nafissatou Niang, c'est dans le but d'améliorer les systèmes de sécurité et de sûreté du port.



