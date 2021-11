Formation écoles entreprises Pd2e: 1000 jeunes déjà formés, l'Etat veut atteindre 25.000

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Novembre 2021 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de l'Emploi de la Formation Professionnelle de l'Apprentissage et de l'Insertion, Monsieur Dame Diop a présidé l'atelier de partage et de sensibilisation sur le déploiement des formations écoles entreprises Pd2e. Dans la phase expérimentale, 1000 jeunes ont été formés, mais l'objectif de l'Etat du Sénégal est de former 25000 jeunes. Pour ce programme , il espère qu'au sortir de cet atelier, ses partenaires Allemands et Suisses partagerons leurs expériences dans ce domaine.