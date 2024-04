Formation et employabilité: La fondation Sonatel remet des attestations à plus de 300 jeunes formés aux métiers du bâtiment Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2024 à 13:49 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de son programme Rse, la fondation Sonatel en partenariat avec le Centre sectoriel de formation professionnelle aux métiers du BTP de Diamniadio, a appuyé la formation de plus de 300 jeunes, sur 11 modules de bâtiment et des travaux publics. Cette initiative vise à renforcer les capacités professionnelles des jeunes et leur employabilité.







