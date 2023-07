Formation professionnelle: 129 femmes du GIE Takku Liguèye de Yeumbeul Nord formées aux métiers de la savonnerie, la vannerie et autres Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juillet 2023 à 15:35 | | 0 commentaire(s)| 129 femmes du GIE Takku Liguèye de Yeumbeul Nord ont reçu des attestations après une formation sur la savonnerie, la vannerie et autres. Cette initiative de l'office national de la formation professionnelle vise à réduire considérablement le taux de chômage et créer des emplois décents. La cérémonie d'exposition a eu lieu ce samedi, sous la présidence du directeur de l'ONFP, Mamadou Mounirou Ly.



