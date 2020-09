Fortes pluies à Fatick: 293 maisons impactées à Palmarin et 83 à Djiffer Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 20:29 | | 0 commentaire(s)|

Le gouverneur de Fatick Seynabou Gueye a effectué ce mardi une visite de l’état d’avancement des activités de pompage des eaux dans le département après les inondations dues aux dernières précipitations. Parmi les communes les plus touchées de la région figurent celle de Palmarin. Toutes les maisons au bord de la route sont submergées par les eaux. «Nous sommes au village de Nguethie mais toute la commune est touchée. 293 maisons sont inondées, 13 maisons dévastées par l’avancée de la mer à Palmarin Ngalou et à Sessene et à Djiffer 13 familles sont impactees et une dizaine de maisons endommagées par la tempête» révèle le maire de Palmarin.



