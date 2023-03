Forum africain pour les industries culturelles et créatives du 24 au 26 mai: L'appel de Youssou Ndour Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2023 à 08:42 | | 0 commentaire(s)| La 3e édition du Forum africain pour les industries culturelles et créatives se déroulera cette année du 24 au 26 mai à Dakar. Pour cette année la Belgique est le partenaire histoire. Le roi du mblalax Youssou Ndour est revenu sur la définition de l'industrie culturelle. Il a listé les industries créatives avant de parler de l'objectif du Forum et des attentes. Le chanteur a invité en outre les acteurs à montrer un exemple concret lors du Forum.



