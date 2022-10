Forum de Saint-Louis sur le gaz, le pétrole et le contenu local : Amadou Baldé , Directeur régional de l’agriculture revient sur les niches d’espoir Rédigé par leral.net le Lundi 24 Octobre 2022 à 18:27 | | 0 commentaire(s)| Exprimant sa joie sur la tenue de cet important forum sur la Gouvernance territoriale et la transition économique de la région Saint-Louis en ce contexte de l’exploitation gazière, Amadou Baldé , Directeur régional de l’agriculture de Saint-Louis a salué la promotion du contenu local, surtout en cette période négativement impactée par la guerre en Ukraine.

Dans cet entretien accordé à Leral Tv, il revient les opportunités et les niches d’espoir que l’exploitation du gaz et du pétrole va amener pour améliorer potentialités du monde rural de Saint-Louis…

