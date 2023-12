Forum économique de Doha: Le Sénégal dans le top 5 des pays d'Afrique

Le Directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux de l’Etat (APIX), a axé sa présentation sur l’environnement des Affaires et Opportunités d’investissement au Sénégal. Abdoulaye Baldé, face aux investisseurs, a vendu la stabilité et la flexibilité des lois d’investissement.