Forum invest in Sénégal: Le Sénégal booste son économie et s’ouvre aux marchés internationaux Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2023 à 18:50 | | 0 commentaire(s)| Une rencontre de préparation du forum invest in Sénégal s'est tenue, ce jeudi, à Dakar. Elle a été présidée par la ministre de l'économie du plan et de la coopération, Oulimata Sarr. Ce forum qui se tiendra au mois de juillet prochain vise à ouvrir davantage les portes du Sénégal aux marchés internationaux pour booster son économie. Cette volonté de rendre le Sénégal compétitif sur le plan international, repose en partie sur l’organisation de lieux de rencontres et d’échanges entre les acteurs économiques locaux du secteur privé, ainsi que les investisseurs nationaux et internationaux. C'est d’ailleurs, l’effet recherché dans l’organisation de ce forum Invest in Senegal.



