Forum pour la souveraineté et l’innovation vaccinale de Paris: L'appel du Président Bassirou Diomaye Faye Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2024 à 11:31 | | 0 commentaire(s)| Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye prend part au Forum pour la souveraineté et l’innovation vaccinales, à Paris. A l'en croire, en consacrant cette rencontre au lancement de l'accélérateur de la production du vaccin en Afrique, Gavi et l'ensemble de ses partenaires s'inscrivent dans la voie pour corriger les points faibles du continent en matière de riposte face aux pandémies, tel que le manque d'équipements et de médicaments, mais surtout, de vaccins. Il invite tous les partenaires à soutenir cet agenda.







