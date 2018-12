Accueil Envoyer Partager sur facebook France: Arrestation du cerveau présumé de l’attentat de Charlie Hebdo Rédigé par La rédaction de leral.net le 21 Décembre 2018 à 11:08

C’est l’hebdomadaire Marianne qui a annoncé hier cette « énorme prise » pour les services antiterroristes français, c’est l’un des terroristes « les plus recherchés du monde », lance ce magazine. Qui le souligne : Peter Chérif est soupçonné par la police d'être « un des commanditaires, voire le principal cerveau de l'attentat de Charlie Hebdo ».



Présenté comme un proche des frères Kouachi, auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015, il a, depuis, été placé en garde-à-vue. Egalement connu sous le pseudonyme d'Abou Hamza, Peter Cherif est un ancien de la filière dite « des Buttes-Chaumont » à la fin des années 1990 à Paris, rappelle Marianne.



Le Figaro rappelle que Peter Cherif est « parisien d'origine ». Ce quotidien le présente comme un « vétéran de l'islamisme radical », pour avoir, une décennie durant, combattu en Irak et au Yémen, « pays d'où a été lancé l'ordre de "venger" Mahomet après la parution des caricatures du prophète dans Charlie Hebdo », étant rappelé la tuerie exécutée le 7 janvier 2015 à Paris par les frères Kouachi dans les locaux de cet hebdomadaire satirique, où les deux terroristes avaient tué 12 personnes, avant d'être abattus par la police quelques jours plus tard.



Comme le souligne le quotidien Le Parisien, « les services antiterroristes auront de nombreuses questions à lui poser ».













rfi.fr



