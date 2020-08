France : Les fermetures de distributeurs de billets s'accélèrent Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Août 2020 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Les distributeurs de billets se font de plus en plus rares Bercy et la Banque de France ont publié un rapport en fin de semaine dernière, disant que les distributeurs automatiques de billets se font de plus en plus rares. En 2019, leur nombre a beaucoup baissé, poursuivant une tendance observable depuis de nombreuses années. À la fin de l’année, la France comptait 50.316 distributeurs, soi...





Source : L'année dernière, en 2019, un peu plus de 2100 distributeurs ont fermé. Ces fermetures seraient susceptibles d'avoir été renforcées lors de la crise sanitaire.Source : https://www.podcastjournal.net/France-Les-fermetur...

Accueil Envoyer à un ami Partager