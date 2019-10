France - Menacé d'expulsion: L'enseignant sénégalais, Moustapha Guèye rassuré provisoirement Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2019 à 13:45 | | 0 commentaire(s)| Un dénouement heureux a été trouvé pour Moustapha Guèye, professeur de physique-chimie sénégalais, âgé de 32 ans. Recruté par le Rectorat et enseignant depuis deux ans à Montpellier (sud de la France), Moustapha Guèye avait reçu une obligation de quitter le territoire sous 30 jours, le 14 septembre dernier. Une décision finalement annulée.

La préfecture de l’Hérault a annulé ce lundi 14 octobre, cette obligation de quitter le territoire français (OQTF), et lui a octroyé un nouveau titre de séjour correspondant à la durée de son contrat.



Pour soutenir Moustapha Guèye, ses collègues des collèges Gérard Philipe et Arthur Rimbaud de Montpellier se sont mobilisés en rédigeant une pétition et en faisant grève.

