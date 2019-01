France – Momar Saliou Nguer, directeur général de Total, élevé au grade de chevalier de la Légion d’honneur

Momar Nguer, 55 ans, né à Thiès, dans le populeux quartier de Médina Fall, est la troisième personnalité de Total France où il est entré en 1984. C’est le directeur marketing et distribution pour l’Afrique et le Moyen-Orient. Il gère 4 400 stations-service dont 3500 sont en Afrique. 7 400 salariés sont sous son autorité. Il occupe, dans le célèbre quartier des affaires de Paris-la Défense, un bureau au sixième étage de la tour Michelet, plus haute que n’importe quel immeuble à Dakar. Ce Thiesseois a de grandes ambitions pour le continent noir mais pas encore pour sa ville natale. Il veut par exemple apporter la lumière à 3 millions d’Africains dans les zones rurales d’ici à 2020. Mor Nguer qui ne vient au Sénégal que pour de petits séjours est même inconnu dans son quartier. Cet homme influent, très riche avec son carnet d’adresses fourni peut participer largement au développement de Thiès par des investissements propres et en y orientant des investisseurs étrangers. Malgré sa richesse, on ne lui connait pas à Thiès le plus petit grain de sable ou la plus petite goutte de carburant.