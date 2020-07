Accueil Envoyer Partager sur facebook France: le Premier ministre Jean Castex face au défi de relancer l'économie post-coronavirus Rédigé par La rédaction de leral.net le 4 Juillet 2020 à 16:16 Alors que le nouveau Premier ministre français Jean Castex doit former son gouvernement, il a d’ores et déjà annoncé, lors d’une interview sur TF1, que la relance économique post-coronavirus sera évidemment sa priorité.

Jean Castex et son gouvernement, dont l’annonce devrait être faite « avant lundi » auront à « mettre en œuvre la nouvelle étape du quinquennat, le projet de reconstruction sociale, économique, environnementale et locale » dessinée par Emmanuel Macron, selon l’Élysée. Mais surtout, Jean Castex hérite d’une économie décimée à relancer et même, à reconstruire.



En effet, à cause des mesures de soutien économique instaurées en réponse au coronavirus, la dette nationale grimpera de 20 points (150 milliards d’euros) et atteindra cette année plus de 120% du PIB. Jean Castex devra trouver des financements pour cette « dette Covid » et mettre en route la France économique d’après crise.



Dans son allocution télévisée du 15 juin, le président Emmanuel Macron en a dessiné les contours : créer des emplois en renforçant « l’indépendance technologique, numérique, industrielle et agricole » de la France, lancer un « plan de reconstruction du pays » fondé sur l’écologie, la rénovation énergétique et le soutien aux énergies vertes ou encore investir dans la santé et dans la formation et l’emploi des jeunes.



Le difficile dossier des retraites



Jean Castex hérite également de l’épineux dossier de la réforme des retraites. Cette réforme, qui prévoit de créer un système universel de retraites par points et d’allonger la durée du travail avait suscité des mois de manifestation pendant l’hiver, avant d’être oubliée pendant la crise du coronavirus.



Oubliée certes, mais pas abandonnée, Emmanuel Macron ayant indiqué que sa réforme était toujours d’actualité et que des modifications pourraient y être apportées compte-tenu du contexte de sortie de crise. Les partenaires sociaux devraient donc être sollicités sur le sujet dès cet été.

