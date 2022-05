France: tensions à Paris autour de la finale de la Ligue des Champions

Tentatives d’intrusion, gaz lacrymogènes, spectateurs n’ayant pas pu entrer… La finale de la Ligue des champions remportée 1-0 par le Real Madrid face à Liverpool a été entachée par des tensions aux abords du stade de France.



Alors que le coup d’envoi du match était prévu à 21h, les joueurs ont dû attendre près de 40 minutes plus tard pour donner un premier coup de pied dans le ballon. Pour cause ? Autour du Stade de France, dans le nord de Paris, la fête tant attendue pour cette finale de légende a été quelque peu gâchée par des tensions.



Des gaz lacrymogènes ont été tirés par les forces de l’ordre pour empêcher des jeunes d’escalader les barrières qui encerclent le stade. Selon l’AFP, au moins plusieurs dizaines de personnes ont réussi à se faufiler au-dessus des grilles. Au total, 6 800 policiers et militaires sont mobilisés pour l’évènement.



