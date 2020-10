Fraude, contentieux etc : Thierno Dieng accuse Aida Soumaré et Patrick de Souza de vouloir détruire Asbef Rédigé par leral.net le Samedi 24 Octobre 2020 à 16:40 | | 0 commentaire(s)| Thierno Dieng, président de l’Association sénégalaise pour le bien être familial (Asbef) de Louga explique dans cette vidéo que depuis 5 ans leur association rencontre des problèmes . Selon lui, c'est Aida Soumaré et Patrick de Souza qui veulent détruire l’Asbef. Il alerte et appelle le gouvernement à réagir.



