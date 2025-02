Fraude fiscale et blanchiment : La CENTIF démantèle un réseau international Une enquête a mis au jour un système de fraude fiscale impliquant des sociétés écrans dirigées par des ressortissants étrangers. Grâce à des transferts opaques et de faux documents, plus de 13 milliards FCfa ont été blanchis. La CENTIF a transmis le dossier à la justice sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Février 2025 à 19:30



