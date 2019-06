Frédérique Vidal:" Le rôle du campus franco-sénégalais est de co-construire de nouvelles formations"

En visite officielle au Sénégal, Frédérique Vidal, ministre français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a éclairé la mission qui a motivé la création du campus franco-sénégalais. " La commande qui a été passée pour la création de ce campus franco-sénégalais ce n'est pas de prendre des formations qui existeraient dans des écoles françaises et de les amener au Sénégal mais de co-construire entre la France et le Sénégal de nouvelles formations de par les débouchés et de par la façon d'y enseigner" a fait savoir la biochimiste.

Pour elle, il s'agit plutôt pour les établissements français et sénégalais de pouvoir travailler et d'innover ensemble.