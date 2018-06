Fruit 4 côtés : Vertus et mode d’utilisation

L’ésese, aussi appelé 4 côtés est le fruit du tetrapleura tetraptera. Très utilisé en médecine traditionnelle. Il est reconnu pour ses nombreux bienfaits dans le traitement de certaines maladies comme l’asthme, le diabète, l’hypertension, le mal de dos.



Il a également plusieurs vertus et traite les règles douloureuses, c’est aussi un contraceptif et un bon soin pour la peau. On l’utilise comme épice dans les sauces et d’autres préparations. Très efficace aussi contre les démangeaisons vaginales, il permet donner une bonne odeur intime à la femme grâce à son parfum mais aussi utilisé comme encens, il parfume la maison.



Pour la santé intime

Dans une casserole d’eau, ajoutez l’ésese et laissez bouillir entièrement. Faites son bain intime avec. Buvez-en, il nettoie de l’intérieur et favorise la fertilité. Il est aussi utilisé par certains peuples en Afrique pour traiter la stérilité chez les femmes.

Lutte contre les problèmes de règle douloureuse

Lutte contre le fibrome

Lutte contre le myome

Lutte contre le kyste

Ça nettoie le ventre de toute impureté

Les trompes bouchées

Les troubles de règle

Les règles noirâtres

Celles qui ont les problèmes d’enfantements.



Alors voilà comment utiliser:

Trempez le 4 côté dans 1 litre et demi d’eau et attendez 24 h buvez un demi verre le matin et soir, purgez-vous 1 jr/2. Dans 1 semaine, le faire 3 fois en espaçant d’un jour.



Au départ quand vous allez boire, ça peut vous faire vomir, ça peut vous donner mal au côté gauche, mais soyez fortes et continuez le traitement vous-même verrez la saleté qui sortira pendant la purge. Aussi lorsque vous allez faire la purge et que vos menstrues vont venir, ça peut venir abondamment, alors ne vous purgez pas étant indisposée.



Pour une belle peau

Après l’accouchement, pour prendre soin de la mère et de l’enfant. Mettez-en dans du beurre de karité. Laissez préparer quelques minutes. Lorsqu’il est froid, reversez votre préparation dans un pot et fermez. Utilisez la préparation après le bain comme crème de jour et nuit pour la mère et bébé. Il nettoie le teint et protège des nombreux problèmes de peau.



Pour attirer la chance

Lorsque l’ésese est brûlé dans la maison comme de l’encens, il chasse les mauvais esprits et attire la chance. Il aussi recommander de le mettre dans le sac à main.









