Fusillade dans une école primaire au Texas : au moins 15 morts, dont 14 enfants

Une fusillade a fait au moins quinze morts dont quatorze enfants dans une école primaire au Texas ce mardi 24 mai 2022. Le suspect est décédé.

Au moins quinze personnes sont mortes dans une fusillade, quatorze enfants et un enseignant, dans une école primaire aux États-Unis, ce mardi 24 mai 2022, selon le gouverneur du Texas Greg Abbott

Joe Biden s’exprimera sur ce drame dans la soirée aux États-Unis.

Selon ABCNews , les faits se sont déroulés à l’école de Robb, dans la ville d’Uvalde, au Texas, vers midi, heure locale.

Le tireur « a fait feu et tué de manière horrible, incompréhensible, 14 écoliers et un enseignant », a déclaré Greg Abbott en conférence de presse, indiquant que l’assaillant s’appelait Salvador Ramos. « Le tireur est mort, et il semble que les officiers intervenus l’ont tué. »

Le tireur présumé, âgé de 18 ans et armé d’un pistolet et probablement d’une carabine, était scolarisé au lycée de la ville, selon le média américain. « À ce stade, l'enquête nous amène à penser que le suspect a agi seul lors de ce crime odieux », a affirmé Pete Arredondo, le chef de la police de l'Uvalde Consolidated Independent School District, confirmant la mort du tireur.

Les mobiles de cette attaque, l’une des pires dans une école depuis des années, sont pour l’instant inconnus. Le FBI est sur place.

Uvalde, ville de 16 000 habitants, est situé à 130 km à l’ouest de San Antonio. Environ 500 enfants sont scolarisés à l'école primaire Robb. Tous les établissements alentours ont été bouclées.

Le bilan s’alourdit

L’hôpital Uvalde Memorial avait déclaré un peu plus tôt sur Facebook avoir pris en charge « 13 enfants », précisant que deux « étaient décédés » lorsqu’ils sont arrivés. Le bilan s’élève désormais à quinze morts, quatorze enfants et un enseignant.

Une femme de 66 ans se trouve aussi dans un « état critique », a annoncé un autre hôpital, University Health, situé à San Antonio, qui dit avoir reçu « deux patients », un adulte et une enfant de 10 ans.

Selon le gouverneur, deux policiers ont été blessés dans la fusillade.

Ted Cruz, sénateur républicain du Texas, a remercié sur Twitter les « forces de l’ordre héroïques » et les secours pour leur intervention lors de cette « horrible fusillade ».

