G7: Les pratiques économiques déloyales de la Chine condamnées Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Août 2022 à 14:48 | | 0 commentaire(s)| A l’issue du sommet en Allemagne, les dirigeants se sont engagés à travailler ensemble pour « élaborer une approche coordonnée, afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et les travailleurs ». A l’issue du sommet en Allemagne, les dirigeants du G7 ont dénoncé, mardi 28 juin, « des interventions non transparentes et faussant le marché de la Chine ».

Les dirigeants du G7 condamnent à travers un communiqué, les pratiques économiques déloyales de la Chine et s’engagent, afin de remédier à ces pratiques non commerciales, à travailler ensemble pour « élaborer une approche coordonnée afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et les travailleurs ».



« Les dirigeants évoqueront également le rôle de la Chine dans le piège de la dette des pays à revenu faible ou intermédiaire », précise un haut responsable de la Maison Blanche, assurant qu’il s’agit d’« une première pour le G7 ».



Enfin, le G7 va s’engager, poursuit ce haut responsable américain, à « accélérer les progrès dans la lutte contre le travail forcé, avec pour objectif (…) d’éliminer toutes les formes de travail forcé des chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris le travail forcé soutenu par l’Etat, comme au Xinjiang », province chinoise où les minorités musulmanes sont soumises à une répression du régime chinois.



Création d’un « club climat »



Les dirigeants du G7 se sont, par ailleurs, accordés sur la création d’un « club climat » destiné à renforcer et élargir la coopération dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce club climat sera un « forum intergouvernemental de grande ambition » ouvert à tous les pays, expliquent les sept dirigeants. « Nous invitons nos partenaires, notamment les principaux émetteurs, les membres du G20 et d’autres économies en développement et émergentes, à intensifier les discussions et les consultations avec nous », poursuit la déclaration.



Cette instance vise notamment à rassembler les pays acceptant des règles communes pour éviter les désavantages concurrentiels. Ces pays se fixeraient conjointement des objectifs ambitieux et exempteraient mutuellement des tarifs commerciaux liés au climat auxquels les non-membres seraient soumis. Il s’agirait notamment de convenir de normes de tarification du carbone ou de réglementations uniformes concernant l’hydrogène vert.



A ce stade, ni le Japon ni les Etats-Unis n’ont l’intention d’introduire de prix national du carbone, mais les défenseurs de l’environnement espèrent qu’une nouvelle dynamique naîtra de cette initiative.



Les membres de ce club « partageront leurs meilleures pratiques » dans la lutte pour réduire les émissions de CO2 « notamment par une tarification explicite du carbone, d’autres approches d’atténuation du carbone et des intensités en carbone », explique la déclaration.



« Il y a des points de vue différents sur les mesures telles que la tarification [du carbone] », a reconnu le chancelier allemand, Olaf Scholz, lors d’une conférence de presse, souhaitant que le club « ne se limite pas au G7 [Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni, Japon, France, Canada, Italie] mais inclut beaucoup d’autres pays ».











Accueil Envoyer à un ami Partager