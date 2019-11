GAMOU 2019 à Kaolack - Ousmane Noël Dieng offre des boeufs et des denrées (VIDEO LERAL) Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2019 à 02:31 | | 0 commentaire(s)| Le tout nouveau chef de cabinet du délégué général des pôles Diamniadio et du Lac Rose, Ousmane Noël Dieng fait dans le social.

Le patron du mouvement des jeunes de Kaolack derrière le ministre Diéne Farba Sarr a distribué des beoufs et denrées à toutes aux familles religieuses de Kaolack après Tivaoune.

Noël a profité de son tête à tête avec la presse pour tirer à boulet rouge sur l'opposition avant de soutenir que le président Macky Sall mérite plus que deux mandats.



