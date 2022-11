GIABA : Les Comités interministériels des Etats membres renforcés pour la maîtrise des stratégies

Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), en collaboration avec le projet OCWAR-M, a organisé un atelier régional conjoint sur l'élaboration des stratégies nationales et de plans d'action pour les Comités interministériels des États membres, du 31octobre au 2 novembre 2022, à Saly Portugal. L'objectif de l'atelier est d'aider les comités à comprendre pleinement leurs rôles et responsabilités, pour coordonner efficacement les activités, programmes politiques et stratégies de LBC/FT, dans leurs pays respectifs.