GIZ / Formation sur le droit social: Les journalistes au cœur du débat

Dans le cadre du projet "Appui à la rénovation de la législation et de l’administration du travail", un séminaire de formation sur le droit social s’est tenu les 11 et 12 novembre 2021 dans un hôtel à Somone (Mbour, ouest), à l’intention des membres de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS). Cette formation rejoint également le cadre du partenariat de réforme sénégalo-allemand, établi pour le compte de l’initiative "Compact with Africa", lancée en 2017 par le G20 et allant dans le même sens que la matrice de réformes qui a été convenue pour suivre celles qui ont été engagées par le Sénégal. La coopération allemande au développement (GIZ) apporte sa contribution pour la réussite du projet.

Il a été question d’échanger avec les acteurs de la presse sur le Dialogue social, le code du travail, le code de la presse mais aussi sur la convention collective nationale du secteur de la presse. Ceci a été jugé intéressant et fructueux, par tous les participants.