GIZ: Le projet Roca pour le respect du climat et de la couche d'ozone Rédigé par leral.net le Lundi 15 Novembre 2021 à 16:24 | | 0 commentaire(s)| Le projet Roca a vu le jour pour aider les populations à respecter le climat et l'ozone. Pour ce faire, il faut des équipements avec de nouvelles technologies en froid qui n'impactent sur le climat et la couche d'ozone.



Accueil Envoyer à un ami Partager