GMD: le ministère de Affaires étrangères, financé par l'UE, va piloter le projet

Dans le cadre de la territorialisation de la politique de la migration, le ministère des Affaires Etrangères et des sénégalais de l'extérieur a bénéficié d'un financement du fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique de l'union européenne pour mettre la mise en œuvre du projet "gouvernance migration et développement(GMD)". Ledit projet mis en œuvre conjointement par la DGASE et L' AECID, vise à renforcer les mécanismes de gouvernance des migrations. Pour ce faire, un atelier de restitution et de stabilisation sur les situations de référence des régions avec comme thématiques principales : Migration et développement est ouvert à Saly portudal du 07 au 11 septembre 2022