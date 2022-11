GMS: "Etre jeune au Sénégal, c'est 30.000 demandes de visas et 300.000 demandeurs d'emplois..." Rédigé par leral.net le Samedi 26 Novembre 2022 à 06:24 | | 0 commentaire(s)| Le député Guy Marius Sagna a estimé qu'être jeune au Sénégal est une calamité, sinon comprendre que "30.000 demandes de visas soient enregistrés par an? 300.000 demandeurs d'emploi sur le marché par an?", s'est-il plaint. Le député de l'opposition s'en est pris au franc CFA qui, de par son statut néo colonial et titillé le slogan "Force restera à la loi qui est désormais force rester au peuple, à la santé..."



