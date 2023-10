GRAND REPORTAGE / Kédougou : Taux élevé de chômage, les jeunes interpellent l'État Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Octobre 2023 à 07:02 | | 0 commentaire(s)| L'emploi des jeunes et la formation professionnelle représentent d'énormes défis auxquels le gouvernement sénégalais est confronté, en particulier dans la région de Kédougou. Malgré le potentiel considérable en ressources minières de la région, le taux de chômage parmi les jeunes reste préoccupant, les poussant souvent à emprunter la voie incertaine de l'émigration irrégulière. Face à cette réalité, les jeunes de Kédougou interpellent l'État et posent des questions cruciales quant aux solutions à apporter.

La région de Kédougou, située dans l'est du Sénégal, est riche en ressources minières, notamment en or. Cependant, malgré ce potentiel, le chômage des jeunes demeure un défi majeur. Les opportunités d'emploi formel sont rares, et de nombreux jeunes sont laissés pour compte, confrontés à un avenir incertain.



Le chômage élevé parmi les jeunes de Kédougou a des conséquences profondes, y compris l'augmentation de l'émigration irrégulière vers d'autres régions du pays et au-delà des frontières. Les jeunes cherchent désespérément des moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, ce qui les expose à des dangers potentiels et à des conditions de vie précaires.



Face à cette réalité, les jeunes de Kédougou interpellent l'État pour trouver des solutions. Ils posent des questions fondamentales : que faut-il faire pour stimuler l'emploi des jeunes dans la région ? Comment peut-on améliorer l'accès à la formation professionnelle et aux opportunités économiques ? Comment l'État peut-il exploiter au mieux les ressources minières pour créer des emplois locaux et stimuler le développement de la région ?



Ces questions nécessitent des réponses concrètes et des actions immédiates. Il est essentiel que le gouvernement du Sénégal collabore avec les parties prenantes locales pour élaborer des stratégies visant à résoudre le problème du chômage des jeunes à Kédougou. Cela pourrait impliquer des investissements dans l'éducation et la formation professionnelle, la création de microentreprises et d'opportunités locales, ainsi que l'exploitation responsable des ressources minières de la région.



Le taux de chômage élevé à Kédougou est une question urgente qui nécessite une attention immédiate. Les jeunes de la région aspirent à un avenir meilleur, et il incombe à l'État de répondre à leurs préoccupations en travaillant à résoudre le problème du chômage et en ouvrant la voie à un développement économique durable.

