GRAND REPORTAGE: Urgence à Diamaguène : Les habitants révoltés réclament la délocalisation du cimetière saturé

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Janvier 2024 à 01:24 | | 0 commentaire(s)|

Le cimetière de Diamaguène se trouve, depuis plus de dix ans, dans un état insalubre à cause des eaux stagnantes. La saturation complète de ce lieu de repos éternel rend aussi impossible l'ajout de nouvelles tombes. Ce dimanche, la communauté s'est mobilisée pour nettoyer ce site, comme elle le fait chaque année. Cette réalité bouleversante a été dénoncée avec vigueur par les habitants, lors d’une journée de désherbage ce dimanche 7 janvier 2024, scandalisés par les conditions dans lesquelles reposent leurs proches. Ils expriment leur indignation quant à l'inaction face à cette situation inacceptable. Le Collectif pour le Désherbage et la Délocalisation des Cimetières de Diamaguène lance un appel pressant à une délocalisation urgente du cimetière. Les maires de Diamagueuene Sicap Mbao et de Tivaouane Diaksao se mobilisent conjointement pour cette cause cruciale. Ils unissent leurs voix pour demander au gouvernement sénégalais un nouvel espace afin de construire un cimetière adapté aux besoins de la population, préservant la dignité des défunts et offrant un lieu de recueillement digne pour les familles endeuillées.