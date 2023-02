GRÈVE DES AGENTS MUNICIPAUX ET COLLABORATION AVEC LES MAIRES DE BENNO BOKK YAKAAR :Ousmane Sonko tacle l’Ams et tend la main aux maires du pouvoir Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Février 2023 à 14:46 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Sonko, en qualité de président du Réseau des élus locaux du Sénégal (Reels), était hier dans la commune de Golf Sud auprès de sa collègue Khadija Mahécor Diouf. Occasion qu’il a d’ailleurs saisie pour réexpliquer le sens de ses déplacements auprès des maires. Il a profité de l’occasion pour inviter les maires du pouvoir à venir l’accompagner.











Le président du Réseau des élus locaux du Sénégal (Reels) s’est rendu hier à la mairie de Golf Sud pour rencontrer sa collègue maire de ladite collectivité territoriale. Sur place, devant la mairesse Khadija Mahécor Diouf et des conseillers, le maire de Ziguinchor s’est voulu clair. Malgré son statut de chef de parti, Ousmane Sonko précise que ses visites sont exclusivement des rencontres de travail et d’échanges. «Je viens au titre de président du Réseau des élus locaux qui commence à monter en puissance. Les autorités étatiques doivent être conscientes que le développement, c’est de la base au sommet. Ce sont les collectivités territoriales qui fondent la base du développement. C’est-à-dire, une décentralisation entière. Malheureusement tel n’est pas le cas. C’est une décentralisation inachevée qui est à l’origine de ce couac», note Ousmane Sonko.

Le leader de Pastef et maire de Ziguinchor se prononçant sur la grève des agents des collectivités territoriales dénonce la posture de l’Association des maires du Sénégal (Ams). Selon lui, cette association ne donne pas de crédit à cette lutte des agents des mairies et conseils départementaux. «L’importance et l’utilité de l’Association des maires du Sénégal vis-à-vis des travailleurs des collectivités est insignifiante. La preuve, depuis des mois, les agents des collectivités territoriales sont en grève contre le traitement du gouvernement. Mais cette association n’en a cure. Cette grève impacte négativement sur le fonctionnement des mairies qui sont paralysées. Si l’Ams jouait son rôle, cette affaire pouvait être réglée. C’est pourquoi, nous comptons porter ce combat», assure le président du Reels qui rappelle la tenue du séminaire de l’association qu’il dirige dans quelques jours.

Revenant sur l’Acte 3 de la décentralisation, Ousmane Sonko indique que l’inachèvement de ce projet est bien planifié par l’Etat du Sénégal. «Les moyens alloués aux mairies sont insignifiants. C’est fait sciemment par l’Etat qui craint la force qu’un maire peut avoir. Car cette force peut permettre au maire de vouloir briguer le suffrage des Sénégalais. Cela constituerait une menace contre le président de la République. C’est le cas avec Khalifa Sall à la ville de Dakar », révèle l’opposant qui met dans le banc des accusés le président de la République.



«J’irai rencontrer les maires élus sous les autres bannières s’ils m’ouvrent leurs portes»





Cependant, le président du Reels annonce que ses visites ne sont pas exclusivement réservées aux maires élus sous la bannière de sa coalition Yewwi Askan Wi, mais il a prévu d’avoir des séances de travail avec le maires élus sous la bannière de Benno Bokk Yakaar (Bby). Sauf que si sa main tendue est acceptée. «On n’est pas venu faire de la politique. J’irai rencontrer les maires élus sous les autres bannières s’ils m’ouvrent leurs portes. C’est pour voir comment créer cette synergie, échange d’expérience sur la gestion, échange d’expérience sur la mobilisation de fonds, échange d’expérience sur l’administration, sur la structure budgétaire et autres. L’autre point aussi, à titre d’exemple, si on ne modernise pas nos marchés, ils risquent de disparaître parce que les grandes surfaces occidentales commencent à récupérer les clients. Cela permettra d’organiser les commerces, de générer de l’économie et surtout de recevoir des recettes pour la mairie», dit-il.

En somme, il a évoqué la structure qui est mise en place par des mairies de Ziguinchor et les trois conseils départementaux dans le cadre bilatéral. Une initiative qu’il veut soit dupliquer sur toute l’étendue du territoire national. « Sur le plan bilatéral, 25 communes de Ziguinchor et les trois conseils départementaux ont mis en place l’entente départementale. L’objectif, c'est de permettre aux collectivités territoriales dépourvues de terres, mais qui ont un budget conséquent de pouvoir exploiter les terres des communes rurales sur le plan agricole. Ces genres de partenariats peuvent servir aux autres partenaires locaux », fait-il savoir.





