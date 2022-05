GUINEE – Les avocats du FNDC espèrent que les juridictions agiront contre l’impunité

« Le 4 mai 2022, nous, Conseils du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), avons pris connaissance des instructions aux fins de poursuite judiciaire par voie de dénonciation établie par le Procureur Général près la Cour d’appel de CONAKRY.



Ces instructions font suite au signalement qui avait été adressé le 21 janvier 2022 par les soussignés pour dénoncer les crimes et exactions présumés avoir été commis sous le régime de Monsieur Alpha CONDE ainsi que par des personnalités qui étaient visées.



Ce signalement fait notamment état de l’usage d’une force excessive lors du double scrutin du 22 mars 2020 ; d’une répression meurtrière et de disparitions forcées, d’attaques perpétrées contre la population civile.



Par lettre du 14 avril 2022, les soussignés avaient également transmis un premier lot de preuves des dénonciations qui ont été examinées par le parquet général. C’est dans ces conditions que le Procureur Général a instruit au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de DIXINN d’engager des poursuites judiciaires sans délai contre Monsieur Alpha CONDE ainsi que contre d’anciens responsables de son régime.



Les soussignés se réjouissent de cette décision qui marque la volonté des autorités guinéennes de faire toute la lumière sur les exactions commises et d’en juger les responsables.



Les soussignés prennent acte du fait que les juridictions guinéennes agiront pour lutter contre l’impunité. Les soussignés resteront particulièrement vigilants pour que les droits des victimes soient respectés et que les investigations menées soient effectives, mais un premier pas a été franchi. Les avocats du FNDC, la coordination du FNDC, les familles des victimes et les victimes réitèrent leur disponibilité entière pour que les investigations soient menées à leur terme. »

Paris, le 04 mai 2022

Maîtres William Bourdon et Vinent Brengarth

Source : https://www.impact.sn/GUINEE-Les-avocats-du-FNDC-e...