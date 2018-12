Gabon: Ali Bongo est paralysé (hémiplégie), un média lève le voile sur le secret entretenu

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 12:01

Le roi du Maroc s'est rendu au chevet d'Ali Bongo Ondimba ce lundi 3 décembre à Rabat. Une visite destinée à mettre fin aux spéculations sur l'état de santé du président gabonais, hospitalisé dans la capitale marocaine depuis le jeudi 29 novembre 2018.

En plus d'une photo officielle, une vidéo de 34 secondes a été rendue publique à l’issue de la rencontre. On peut y voir deux hommes assis et souriant devisant l'un en face de l'autre, en tenue traditionnelle. Ali Bongo est filmé de profil, tenant à la main gauche un verre contenant un liquide blanc, comme du lait. On le voit boire une gorgée et apprécier le goût. Au milieu des deux hommes, les drapeaux des deux pays.