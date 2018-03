Gala : Coumba Cawlo révèle ses références, les "Linguéres" chantent leur héritière

Avec juste un morceau, « Femme objet », laissant la scène à ses invités, ses paires d’Afrique venues se solidariser à la forte initiative du festival « Chant des Linguére », Coumba Gawlo à plutôt fait la part belle aux linguères du développement en leur décernant un trophée symbolique. Défilant sur la scène colorée du King Fahd, d’éminentes personnalités, des femmes de valeur, des héroïnes de la cause féminine, se sont vues élever en modèles, soit pour leur parcours, soit pour la singularité de leurs destins. Eva Marie Coll, Fatou Bensouda, Aminata Touré, Sokhna Dieng Mbacké, Aida Mbodj, Colle Ardo endeuillée mais honorée, Nogaye Ka, l’emblématique Lena Tall Fall ou la respectueuse Maréme Ndiaye. Bref, la Diva a simplement levé le voile sur les modèles de femmes qui ont inspiré son parcours. Au regard des femmes distinguées par le jury composé de journalistes et observateurs, on comprend aisément que les critères déterminant ont recoupé les enjeux de leadership et d’émergence.