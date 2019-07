Accueil Envoyer Partager sur facebook Gambie: Un haut responsable du ministère des Affaires étrangères, accusé de viols Rédigé par La rédaction de leral.net le 1 Juillet 2019 à 12:41

Le ministère de la Justice gambienne a déclaré lundi avoir pris connaissance des allégations de viol contre Melville Robertson Roberts, responsable du département américain au ministère des Affaires étrangères . Robertson Roberts est accusé par cinq femmes, de les avoir agressées sexuellement. Les faits se seraient produits à différentes endroits au cours des dernières années, selon les médias.



Une des femmes a déclaré que M. Robertson Roberts l'avait violée chez elle alors qu'elle était allée lui rendre visite, mais que le haut responsable du ministère des Affaires étrangères avait démenti ces accusations.



Ce lundi, le ministre de la justice Abubacarr Tambadou a déclaré dans un communiqué, qu’il prend au sérieux ces accusations et assure aux plaignants et au grand public, que les accusations seront traitées avec le sérieux qu'elles méritent et seront transmises à la police gambienne pour enquête judiciaire immédiate et urgente".



«Il est demandé aux plaignants de contacter les forces de police gambiennes ou le ministère de la Justice au numéro (+220) 2223616/7674795 ou par courrier électronique à l'adresse suivante: mnjobe06@hotmail.com/jengbafou@gmail.com et de coopérer pleinement avec la police dans la conduite de l’enquête », ajoute la source.

Les accusations d'agression sexuelle contre M. Robertson Roberts arrivent quelques jours après que Fatou Jallow, âgée de 23 ans, ait choqué la nation en affirmant que l'ancienne présidente, Yahya Jammeh, l'avait violée.



