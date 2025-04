Gambie: Zones d’ombre autour de la mort de Philippe Bensouda, époux de Fatou Bensouda, ex Procureure de la CPI Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Avril 2025 à 22:09 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu | Confidentiel Afrique | Hugues DESORMAUX Philip Bensouda, maroco-gambien, entrepreneur et patron de la chaîne hôtelière Les Résidences BENSOUDA en Gambie, époux de l’ex- procureure de la CPI et Haute-Commissaire de Gambie au Royaume-Uni a été retrouvé mort dans sa résidence londonienne il y’a trois jours. Beaucoup de sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique privilégient la thèse jusqu’ici non établie d’un »complot ourdi » planifié par les services secrets israéliens, même si la version officielle d’un « supposé » malaise a été avancée et transmise aux autorités gambiennes. La dépouille de l’homme d’affaires, Philip Bensouda, qui a bâti un empire hôtelier en Gambie il y’a près de quatre décennies maintenant est attendue à Banjul à compter du 21 avril prochain. Plusieurs versions sur sa mort alimentent les officines diplomatiques et sécuritaires gambiennes. Selon des informations crédibles obtenues par Confidentiel Afrique, l’époux de l’ex- procureure de la Cour Pénale internationale (CPI) Fatou Bensouda, promue récemment Haute-Commissaire de la Gambie au Royaume-Uni, a été retrouvé mort dans leur résidence londonienne. La version officielle servie jusque là aux autorités gambiennes est celle d’un « malaise » foudroyant qui serait à l’origine de la mort de Philip Bensouda, survenue il y’a 3 jours au domicile du couple Bensouda. Toutefois, cette subite mort de Philip Bensouda alimente les officines diplomatiques gambiennes qui s’efforcent à ne pas ramer à contre courant de la version d’un « malaise ». Seulement, un communiqué du bureau de la patronne de la Haute- Commission gambienne accréditée au Royaume-Uni, du reste laconique et qui semble bien ouvrir la boîte à Pandore, n’arrange pas les choses, »diplomatiquement correct »: <<L’information de la mort de Philip Bensouda a été transmise au président Adama Barrow, au ministre des Affaires étrangères, au président de la Cour suprême ainsi qu’à la famille Bensouda >> Rideau. Si la thèse d’un malaise foudroyant est à l’origine du décès de l’époux de Fatou Bensouda, cette dernière avait été victime de tentatives de pressions de la part du Mossad israélien, du fait d’une enquête qu’elle menait sur certains crimes commis en Palestine par des hauts dignitaires de l’armée et des membres du gouvernement. Certaines indiscrétions faisaient état de discussions avancées- pour un gel de ladite enquête entreprise par la procureure Fatou Bensouda- entre le chef du Mossad, Yossi Cohen, un proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l’entourage proche de l’ex-procureure Fatou Bensouda. Banjul aphone prépare le retour de la dépouille Beaucoup de sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique parlent de « complot ourdi » planifié par les services secrets israéliens, depuis plusieurs mois et visant à nuire l’ex-procureure de la CPI. À Banjul, c’est la version officielle d’un « supposé » malaise, qui semble faire autorité. Selon des informations exclusives de Confidentiel Afrique, le fils Philip Junior, architecte de son état séjourne à Londres où nous écrivions ces lignes, pour les derniers réglages du rapatriement de la dépouille du pater sur Banjul. L’inhumation de l’homme d’affaires Philip Bensouda est annoncée pour le 21 avril prochain dans la capitale gambienne en la présence de plusieurs membres du gouvernement gambiens et de chefs d’entreprises sénégalais et marocains. Par Hugues DESORMAUX (Confidentiel Afrique)



