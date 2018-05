Gambie : les jets et voitures de luxe de Yahya Jammeh vendus pour réduire la dette publique

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Mai 2018

Le ministre gambien des Finances Amadou Sanneh a déclaré, vendredi à Reuters qu’une flotte composée de trois avions et de plusieurs voitures de luxe dont des Rolls-Royce appartenant à l’ancien président Yahya Jammeh, a été mise en vente. Cela, pour dit-il, réduire une montagne de dettes écrasantes contractées sous l’ancien régime, rapporte l'agenceecofin.



Ces avions et voitures auraient été achetés par Jammeh au profit de détournements massifs de deniers publics, via des sociétés publiques, qui s’élèvent à plus de 100 millions de dollars, soit le tiers du budget annuel du gouvernement.



Les résultats des ventes seront bientôt ouverts à la connaissance du public. Cette opération est mise en branle alors que le FMI a mis en garde mercredi, la Gambie contre tout nouvel emprunt, après que son stock de dette a atteint 130% du produit intérieur brut, à la fin de l'année dernière.



Plusieurs voix, notamment dans les rangs de l’opposition fidèle à Jammeh, s’élèvent pour fustiger la vente « des biens de l’ancien président ». Elles accusent l'administration Barrow d’acharnement politique.



Il faut rappeler que dès sa prise de fonction, le nouveau président a installé une commission qui a visité les nombreuses propriétés de Jammeh. Celle-ci a récemment découvert dans une jungle, un domaine qui possède une mosquée, un camp d'entraînement de guerre et un vaste parc de safari privé. La commission qui a établi que la grande partie des biens de Jammeh est cachée à l’étranger, a annoncé que des efforts sont en cours pour les récupérer.



Yahya Jammeh, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 1994, s’est exilé en Guinée en janvier 2017, après avoir refusé de reconnaître sa défaite au terme de l’élection présidentielle qui s’est tenue deux mois plus tôt et qui a vu la victoire d’Adama Barrow.

