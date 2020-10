Gamou : Le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour se prononce ce mardi 13 octobre Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020 à 01:29 | | 0 commentaire(s)|

Selon Asfiyahi.org qui donne l’information sur son compte facebook, la déclaration tant attendue sera sera portée par Babacar Sy Abdou.



EN PERSPECTIVE DE LA COMMÉMORATION DE LA NAISSANCE DU PROPHÈTE (PAIX ET SALUT SUR LUI) DONT L’ÉDITION 2020 SE TIENDRA LE…







Célébré chaque année, le Gamou (Maouloud) rappelle le souvenir d’une naissance qui a marqué une nouvelle ère d’espérance pour l’humanité toute entière. De sa venue au monde qui a eu en 570 à la Mecque à son rappel à Dieu à Médine, le Prophète Mouhamad a toute sa vie durant mené une lutte sans merci pour l’affirmation et la dignité humaine.











































Source : ​En perspective de la commémoration de la naissance du Prophète (Paix et salut sur lui) dont l’édition 2020 se tiendra le 29 ou le 30 octobre 2020, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour fera une importante déclaration, ce mardi 13 octobre 2020 à 12 heures, dans l’amphithéâtre de l’Esplanade des mosquées de Tivaouane.Source : https://www.dakarposte.com/Gamou-Le-Khalife-Serign...

