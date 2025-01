Gamou Taïba Niassène : Ibrahima Thiam sollicite l'intervention du Khalife sur l'affaire des motos taxis Jakarta Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2025 à 23:26 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie officielle du Gamou de Taïba Niassène 2025, s’est tenue ce samedi 18 janvier dans cité religieuse. La délégation gouvernementale a été dirigée par monsieur Ibrahima Thiam, Secrétaire général au développement des PME PMI. Il était accompagné des autorités administratives, notamment le gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt. Dans sa prise de parole, il a demandé au Khalife de prêter main forte à l’État en ce qui concerne la formalisation des motos taxis Jakarta. "Je suis venu sur instruction du Président de la République, de son Pm et du ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine, représenter l'ensemble des membres du gouvernement à cet évènement religieux d'une dimension internationale. Nous sommes venus pour effectuer notre Ziara mais également solliciter des prières (...). Nous avons tous vu ces derniers temps, le problème des motos taxi jakarta au Sénégal particulièrement à Kaolack. C'est une occasion pour nous de vous solliciter dans cette affaire et de les sensibiliser pour leur formalisation. Parce que toutes les décisions que l'État prendra pour formaliser le secteur des motos, c'est simplement pour leur sécurité", a déclaré Ibrahima Thiam. Lors de son intervention, le Khalife a salué ''l'esprit d'ouverture des nouvelles autorités", avant de formuler des prières pour la réussite de leur projet de développement. "Que le bon Dieu vous aide à réaliser vos vœux pour le Sénégal et pour les sénégalais", a formulé Cheikh Mahy Ibrahima Niass.

