Gamou à Madrid: Des sermons de haute facture sur l'œuvre de Seydina Muhammad (PSL)

Dimanche 9 Octobre 2022

A l'instar de la communauté musulmane, le Dahira Diamiya Cheikhouna Tidjiania de Madrid a célébré la nuit du Mawlid. Les fidèles talibés tidianes mais aussi des autres confréries musulmanes du Sénégal ont tous convergé vers la Calle Meson del Paredes pour communier dans la ferveur et la foi. Sous l'égide des Oustaz Lamine Ndiaye de Madrid et Seck de Thienaba, les fidèles ont eu des sermons et discussions de haute facture sur la vie et l'œuvre du prophète de l'islam Seydina Mouhamed ( PSL).