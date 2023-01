Gamou de Médina Baye Keur Madiabel / Baye Ciss : « Rien de grand ne pourra se faire dans la vie, sans le savoir et une bonne éducation» Rédigé par leral.net le Mardi 10 Janvier 2023 à 20:44 | | 0 commentaire(s)| Baye Ciss, homme d’affaires, présent au Gamou de Médina Baye Keur Madiabel, évoque ses relations avec la communauté Niassène. Il apprécie positivement le discours du Khalife général, Cheikh Mahi Niass, qui interpelle sur la nécessité d’acquisition du savoir. Sans le savoir et une bonne éducation, indique-t-il, rien de grand ne pourra se faire dans la vie. Baye Cissé revient sur le discours du Khalife et magnifie le privilège dont le pays dispose avec ses érudits, dont Cheikh Ahmadou Bamba, Baye Niass, El Hadj Malick Sy et d’autres. Ces hommes de Dieu, précise-t-il, constitue des références islamiques et des socles de la foi religieuse.



